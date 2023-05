Inter Milan: record negativo per i rossoneri

Ieri sera la sconfitta del Milan nell’euroderby di Champions contro l’Inter è costato un record negativo ai rossoneri

Ieri sera la sconfitta del Milan nell’euroderby di Champions contro l’Inter è costato un record negativo ai rossoneri:

come riportato da Giuseppe Pastore per il decimo derby consecutivo il Milan non è riuscito a segnare il gol dell’1-0 (una volta è finita 0-0, nove volte ha segnato prima l’Inter). Una striscia così lunga non c’era mai stata in 237 derby