Inter Milan, Pioli si affida ai grandi “vecchi”: tocca a Kjaer e Giroud

Inter-Milan, la defezione di Kalulu e la squalifica di Tomori spalanca le porte a Kjaer: a lui e Giroud il compito di trascinare i rossoneri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il derby di domani tra Inter e Milan sarà caratterizzato anche dall’esperienza in una squadra comunque giovane come quella rossonera.

Olivier Giroud ha recuperato dal problema alla caviglia e sarà regolarmente al centro dell’attacco del Diavolo mentre l’infortunio di Kalulu, unito alla contemporanea squalifica di Tomori, spalanca le porte della titolarità a Simon Kjaer. Il danese dovrà guidare il reparto e il compagno di reparto Thiaw contro due avversari difficili come Lautaro Martinez e Thuram. Il danese è pronto.