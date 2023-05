Inter Milan, spunta un retroscena: no pranzo ufficiale, ecco perché! Non ci sarebbe stato Cardinale, ma non solo

Niente pranzo ufficiale all’andata, niente pranzo ufficiale al ritorno. Per la semifinale di Champions League, era previsto nella prima sfida che il Milan non organizzasse l’evento con i rappresentanti della squadra prima del match, perché non è solito farlo.

Lo organizza quasi sempre, invece, l’Inter. Questa volta, però, anche il club neroazzurro ha rinunciato a tale pranzo. Anche perché, Cardinale, il numero uno di RedBird, non avrebbe fatto parte dell’evento, causa la sua fitta agenda. Forse si incontreranno Cardinale e Zhang, o forse no: il rossonero non avverte questa esigenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.