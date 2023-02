Inter Milan, l’opinione di Garanzini

Gigi Garanzini, famoso giornalista, ha condannato la prestazione del Milan nel derby di ieri sera contro l’Inter

Dalle colonne de La Stampa, Gigi Garanzini ha parlato così di Inter-Milan:

«Derby milanese segnato in partenza dalla manifesta inferiorità di un Milan che per un tempo intero ha rinunciato a giocarselo. Abbastanza incomprensibile l’atteggiamento rossonero. O meglio comprensibilissimo alla luce del lungo filotto di sconfitte, per non dire disfatte: ma altro è rafforzare la fase di contenimento, altro guardare all’altrui metà campo come ad una zona nemmeno calpestabile. Tant’è vero che è bastato rimescolare le linee nella ripresa per provarci, se non altro. Creando poco, molto meno di quello a cui il Milan ci aveva abituato: ma complicando se non altro la vita a un’Inter che la partita l’ha comunque controllata, ma non certo con la serenità del primo tempo. Alla fine, nonostante qualche sussulto d’orgoglio, prosegue dunque una crisi che potrebbe essere irreversibile, e di sicuro è profonda: di collettivo e di singoli, a cominciare dall’irriconoscibile Tonali».