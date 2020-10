Inter-Milan LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale e tabellino

Inter-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della quarta gara di Serie A

Derby alla quarta giornata, proprio come lo scorso anno. Inter e Milan si affronteranno in quest’annata ancora nelle fasi iniziali della stagione. I rossoneri, a punteggio pieno con 9 punti, vengono da un ottimo periodo. Dal posto lockdown gli uomini di pioli hanno cambiato marcia e viaggiano a una media punti da record. Il primato in classifica, spartito con l’Atalanta, ne è una prova. Non sono certo da meno i nerazzurri di Antonio Conte, che rincorrono il Diavolo di solo due lunghezze. Inter-Milan live: l’Inter non perde una stracittadina dal gennaio 2016 e il suo allenatore non ne ha mai persa una in carriera in Serie A. I pronostici per la gara sono quindi apertissimi.

Inter-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 18:00

Inter-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Milan, ultime e probabili formazioni

INTER – Sono numerosi gli indisponibili in casa nerazzurra: Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young sono risultati positivi al Covid e saranno, verosimilmente, tutti inconvocabili per il match di sabato sera. A questi si aggiunge anche l’assenza di Sensi per squalifica. Scelte obbligate in difesa per Conte, che a protezione di Handanovic schiererà D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. La linea a 5 di centrocampo sarà composta da Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic. In attacco spazio alla solita coppia Lukaku-Lautaro.

MILAN – Non naviga nella serenità nemmeno Pioli, che dovrà rinunciare a Gabbia e Duarte (positivi al Covid) e Musacchio e Rebic (fuori per infortunio). In difesa però farà ritorno dal primo minuto capitan Romagnoli, che completerà il reparto insieme ai soliti Theo Hernandez, Kjaer e Calabria. In mediana spazio al consolidato duo Kessie-Bennacer. Davanti invece torna Ibrahimovic, guarito dal Covid; lo svedese sarà supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Castillejo e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.