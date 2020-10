Donnarumma lascia la fascia da captano: contro l’Inter torna Romagnoli

Romagnoli tornerà ad indossare la fascia di capitano nel derby dopo essere stato “sostituito” da Gianluigi Donnarumma

Alessio Romagnoli ha totalmente recuperato e, come attestato dagli ultimi allenamenti effettuati a Milanello, giocherà titolare il derby di sabato prossimo.

Il numero 13 rossonero, come gerarchie vogliono, tornerà ad indossare la fascia da capitano che in sua assenza è stata assegnata a Gianluigi Donnarumma. Per la sfida contro l’Inter il Milan sarà chiamato all’impresa visto che l’ultimo derby vinto risale al 31 gennaio del 2016, in quel 3-0 di questo Milan c’erano in campo soltanto Donnarumma e proprio capitan Romagnoli.