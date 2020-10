Romagnoli torna a fa 200: il capitano vede l’Inter come un traguardo

Romagnoli è tornato e contro l’Inter sarà titolare: il capitano rossonero è anche pronto a tagliare un importante traguardo

Alessio Romagnoli ha dovuto forzare i tempi ma oggi il suo infortunio al polpaccio è diventato solo un mero ricordo. Il capitano rossonero è tornato ad allenarsi insieme ai compagni a Milanello ormai da diversi giorni e, anche se la tenuta atletica resta ancora un’incognita, contro l’Inter ci sarà dal primo minuto.

La presenza in campo di Romagnoli è garantita anche dall’emergenza difesa che ha colpito quasi in maniera chirurgica la rosa di Stefano Pioli: Duarte e Gabbia sono positivi al Covid-19, Musacchio è infortunato e prima del ritorno del numero 13 tra i rossoneri l’unico arruolabile era il granitico Kjaer. La sfida contro l’Inter sarà tuttavia per Romagnoli anche l’occasione per tagliare un altro importante traguardo della sua “prematura” carriera: le 200 presenze in Serie A a soli 25 anni.