Gabbia positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale del Milan

Matteo Gabbia positivo al Covid-19: a renderlo noto con comunicato ufficiale è il club rossonero. Salgono a tre i casi di positività al Milan

Come vi abbiamo anticipato, Matteo Gabbia è risultato positivo al tampone effettuato nel raduno dell’Italia Under 21. Pochi istanti fa a confermare la notizia è il Milan che con un comunicato ufficiale attesta di essere stato informato della positività del proprio calciatore:

AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19.

Per Matteo Gabbia ora comincerà il periodo di isolamento domiciliare con nuovi test fino al raggiungimento della fatidica doppia negatività che lo renderà nuovamente disponibile. Per il Milan è il terzo caso di positività dopo quelli accertati a Milanello di Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic attualmente in isolamento domiciliare. Ecco come il centrale italiano potrebbe essere sostituito nel derby.