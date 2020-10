Gabbia positivo al Covid: per Pioli è emergenza totale in difesa

Gabbia positivo al Covid: per Stefano Pioli, ora, la situazione sta diventando critica, visto che in difesa è emergenza totale

Matteo Gabbia è risultato positivo al tampone da coronavirus. Il centrale difensivo rossonero non sarebbe il solo: anche Plizzari suo compagno all’under-21 ha ricevuto lo stesso esito.

I tamponi sono stati effettuati nel corso proprio del raduno della Nazionale italiana under-21. Ora, per Stefano Pioli la situazione si fa decisamente critica, perchè è allarme in difesa, contando che come impiego attuale gli unici titolari sarebbero Kjaer e Romagnoli (quest’ultimo non ancora al 100%).