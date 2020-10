Gazzetta, aspettando Ibra, riecco Romagnoli. Per l’attacco c’è Leao in pole che dopo l’ultima prestazione con lo spezia guadagna molti punti

Gazzetta, aspettando Ibra, riecco Romagnoli. Per l’attacco c’è Leao in pole che dopo l’ultima prestazione con lo spezia guadagna molti punti.

LEAO IN POLE- “Aspettando Ibra, riecco Romagnoli. Per l’attacco c’è Leao in pole”. Titola così la rosea a pag. 7, prevedendo per il momento un 4-2-3-1 nel Derby contro l’Inter, specificando: “Per fare gol il Milan potrebbe affidarsi al portoghese ora in progresso”.