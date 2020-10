De Grandis: «Leao è un giocatore non solo tecnico ma anche fisico»

De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua su Rafael Leao, descrivendolo non solo come giocatore tecnico ma anche…

Stefano De Grandis, intervenuto su Sky Sport 24, ha speso qualche parola di elogio verso Rafael Leao, ecco le sue parole:

«A me piace, non ha solo talento, ma anche fisico e forza, può imparare molto da Ibrahimovic. Sono convinto possa ritagliarsi il suo spazio, anche esterno. Il Milan ha una batteria di laterali molto interessanti, è difficile che Leao parta sulla sinistra dal primo minuto ma potrebbe essere utile a gara in corso per scardinare le difese».