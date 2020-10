Verso Inter-Milan: Conte non ha mai perso un derby in Serie A

Verso Inter-Milan: il tecnico nerazzurro Antonio Conte non ha mai perso un derby in carriera nei suoi precedenti in Serie A

La tensione verso Inter-Milan cresce ogni giorno sempre di più. Il big match, valido per la quarta giornata, andrà in scena sabato alle ore 18:00. Per i rossoneri la vittoria nel derby manca dal 31 gennaio 2016, quando gli uomini di Mihajlovic sconfissero per 3-0 la formazione allenata allora da Mancini.

Sulla panchina dei nerazzurri però oggi siede Antonio Conte, un vero e proprio specialista dei derby: l’ex tecnico della Nazionale ha vinto tutti i derby in Serie A, prima con la Juventus e ora con l’Inter.