Inter-Milan: il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 derby da ospite

Quando nel derby di Milano l’Inter è la squadra ospitante, il Milan fatica ad ottenere la vittoria, lo confermano i dati

Sono 85 i derby andati in scena al Meazza in Serie A con l’Inter come squadra ospitante, per un parziale di 32 successi dei nerazzurri, 23 dei rossoneri e 30 pareggi. Vita dura per il Milan quando padrona di casa al Meazza è l’Inter: i nerazzurri, infatti, hanno perso solo uno degli ultimi 14 derby disputati da squadra ospitante in Serie A, con ben 10 vittorie e tre pareggi nel parziale.

In particolare, l’Inter ha vinto quattro degli ultimi sei derby di Milano in Serie A come squadra ospitante, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni: tanti clean sheet quanti quelli collezionati dai nerazzurri nelle 31 precedenti.