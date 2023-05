Inter Milan, Giroud per ritrovare il gol: un ostacolo per lui. Il francese ha faticato contro Acerbi negli ultimi tre derby giocati

Tomori contro Lautaro, Giroud contro Acerbi. Ai due fronti opposti, a vincere sono stati i neroazzurri. L’attaccante rossonero ha segnato il gol l’Inter che ha consegnato virtualmente lo scudetto al Milan, ma da quando c’è Acerbi in campo, niente gol per il francese.

Anche Giroud, dunque, cercherà la rivincita, ma sarà difficile. I due avversari si trovano in due momenti di forma opposti: il francese è in difficoltà fisica e non solo, Acerbi è la certezza di Inzaghi per le prestazioni offerte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.