Inter, verso il Milan: cosa filtra su Sanchez e Cuadrado. La situazione

In casa Inter si segue con grande attenzione la situazione legata a Sanchez e Cuadrado: contro il Milan ci saranno? Ultime

Con il derby tra Inter e Milan alle porte e il countdown iniziato, è tempo di scelte per Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha preso una decisione per quanto riguarda l’impiego di Alexis Sanchez e Juan Cuadrado, come rende noto la Gazzetta dello Sport.

INTER MILAN- Sanchez non si è proprio presentato ad Appiano: colpa di un problema legato ai voli di rientro dal Cile. L’attaccante si allenerà oggi, ma comunque dovrebbe trovare spazio in panchina. È la speranza che ha anche Cuadrado. Il colombiano soffre per una tendinite e ieri nel centro sportivo nerazzurro ha svolto lavoro differenziato.

È un problema da gestire e che va valutato quotidianamente: se oggi per la rifinitura l’ex juventino dovesse avere il via libera, a quel punto sarebbe disponibile per la panchina. E Inzaghi ci conta: è stato lui a spingere per l’arrivo di Cuadrado all’Inter, i cambi sulle fasce sono la vera risorsa che intende sfruttare lungo questa stagione. A partire dall’inizio, in ogni caso, saranno Dumfries e Dimarco.