Inter Milan, Dumfries non è in dubbio per il derby: ci sarà! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Le Nazionali hanno sempre rappresentato un momento di tensione per i club in vista delle sfide cruciali, e il Derby della Madonnina non fa eccezione. Nelle scorse ore, la notizia del rientro anticipato in Italia di Denzel Dumfries, l’esterno olandese e pilastro della fascia destra interista, aveva fatto temere un infortunio grave. Tuttavia, la preoccupazione è rientrata.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport (fonte), il problema fisico che ha portato al rientro del giocatore non è affatto grave, e l’olandese non è a rischio per la stracittadina di domenica contro il Milan. Una notizia che non cambia i piani di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo, ma che conferma la necessità di prepararsi ad affrontare l’Inter al completo.

Il Richiamo dei Club: Koeman Precisa

Il rientro anticipato di Dumfries è stato spiegato anche dal commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman. L’ex difensore olandese ha voluto chiarire la situazione, sottolineando come la decisione sia stata influenzata dalle società, desiderose di riavere i propri giocatori in vista degli impegni di campionato.

“Volevamo tenere tutti nel gruppo, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert,” ha precisato Koeman. Questa affermazione evidenzia la pressione costante che le società di Serie A esercitano sulle Federazioni per tutelare i propri asset, specialmente quando si avvicinano match di altissima importanza come il Derby.

La Sfida Rossonera: Allegri contro l’Esterno Tutta Fascia

La presenza confermata di Denzel Dumfries è un fattore che Allegri dovrà considerare con la massima attenzione. L’esterno olandese è fondamentale nel sistema di gioco interista, portando fisicità, spinta offensiva e la capacità di attaccare l’area da destra, creando pericoli costanti per la difesa rossonera.

Per il Milan, il cui DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, sta lavorando per costruire una squadra capace di vincere subito, il Derby è la cartina di tornasole per misurare la solidità e la mentalità della squadra. Nonostante il sospiro di sollievo in casa Inter, il Diavolo è pronto a studiare le contromisure necessarie per limitare l’incursore olandese e centrare la vittoria.