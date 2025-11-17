MN24 – Infortunati Milan, novità da Milanello per Rabiot e Gimenez. Da domani… Ultime. Segui gli aggiornamenti

Nonostante il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan noto per la sua gestione meticolosa della squadra, le luci a Milanello non si sono spente. La voglia di recuperare e mettersi a disposizione in vista della ripresa degli allenamenti (prevista per domani pomeriggio) ha spinto due elementi chiave a lavorare individualmente: Adrien Rabiot e Santiago Gimenez.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com, il Diavolo sta vedendo la fine del tunnel dell’emergenza infortuni, un fatto che solleva il morale del DS Igli Tare e del suo staff.

Il Rientro del Centrocampo di Forza

La notizia più confortante riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, noto per la sua potenza fisica e la capacità di guidare le transizioni, sta recuperando in modo eccellente dal problema al polpaccio subito durante gli impegni con la sua nazionale.

Il recupero del pilastro di centrocampo è cruciale per la squadra di Allegri. La sua assenza si è fatta sentire, privando i rossoneri di un elemento di straordinaria fisicità e di un tiro dalla distanza pericoloso. L’attesa è quasi finita: il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot è atteso già per la giornata di domani, permettendo al tecnico di testare immediatamente le sue condizioni e reintrodurlo nelle esercitazioni tattiche. La sua presenza è fondamentale per dare al Milan la giusta equilibrio e aggressività in mezzo al campo.

Gimenez e la Lotta contro la Caviglia

Parallelamente al lavoro di Rabiot, prosegue il programma di recupero per Santiago Gimenez. Il giovane attaccante, afflitto da tempo da un fastidioso infortunio alla caviglia, sta seguendo con diligenza le terapie specifiche a Milanello.

Se da un lato la sua presenza non è immediata per le formazioni titolari, il suo recupero è di importanza strategica per il DS Tare. Avere l’intera rosa a disposizione è cruciale per le rotazioni, soprattutto in un periodo che si preannuncia denso di impegni.

Il lavoro extra svolto dai due giocatori nel giorno di riposo dimostra il grande impegno della squadra e la volontà di essere pronti per le prossime sfide decisive. La mano di Allegri si vede anche in questa mentalità professionale, spingendo i suoi a non lasciare nulla al caso per il bene del Diavolo.