Inter Milan, Cardinale ci sarà. E Zhang? L’indiscrezione

Inter-Milan, certa la presenza di Gerry Cardinale a San Siro. Discorso diverso per Zhang: il patron nerazzurro diserterà la sfida

Come rivela la Gazzetta dello Sport, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il presidente dell’Inter Steven Zhang salterà il derby col Milan.

L’assenza sarebbe dovuta a motivi di lavoro, che lo tratterranno in Cina. In grande forse anche la sua presenza alla prima di Champions col Real Sociedad.

INTER MILAN- Steven Zhang salterà con ogni probabilità il derby. Il presidente sarebbe dovuto rientrare questa settimana, in tempo per la partita. Ma, a meno di colpi di scena, si tratterrà ancora in Cina per impegni di lavoro. Non è la prima volta, da quando è tornato a Nanchino dalla tournée in Giappone, che il presidente fa slittare il suo rientro.

Da tempo non era così vicino all’azienda di famiglia, logico immaginare che la sua agenda sia piena. In linea teorica c’è ancora il tempo per un blitz, ma a ieri non era nei programmi. E ora è probabile che Zhang salti anche la trasferta di Champions a San Sebastian. Atteso invece Gerry Cardinale, numero 1 di RedBird, finora sempre presente in campionato.