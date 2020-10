Inter-Milan, Castillejo riprende quota: possibile maglia da titolare nel derby

Inter-Milan, Samu Castillejo guadagna terreno in vista del derby di questa sera: lo spagnolo titolare a destra

L’assenza di Ante Rebic ha mischiato le carte in casa Milan dove Stefano Pioli sarà chiamato a ridisegnare il tridente di fantasisti da porre dietro la prima punta Zlatan Ibrahimovic. Per il derby di questa sera a riprendere quota per una maglia da titolare è a sorpresa Samu Castillejo, opaco nelle ultime uscite, a destra con Alexis Saelemaekers o Rafael Leao sul lato opposto.

In ballottaggio anche Brahim Diaz che però, come Leao, potrebbe essere chiamato a partita in corso nel derby: ecco le possibili scelte di Stefano Pioli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Pioli