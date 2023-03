Inter, Marotta: «Mi piacerebbe dire al Milan: ci vediamo in finale!». Le parole dell’ad neroazzurro sul possibile Euroderby

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di Champions League e del possibile Euroderby con il Milan.

DERBY DI CHAMPIONS – «Sarebbe affascinante, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, a Milano non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questo derby si giocasse a Istanbul… Per la finale! Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al Milan: ci vediamo in finale»