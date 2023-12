L’Inter insegue il Milan, il primato dei rigori è ancora dei rossoneri: il dato

A sbloccare il match di ieri sera dell’Inter contro l’Udinese ci ha pensato ancora una volta un calcio di rigore: il dato col Milan in testa

Il dato relativo ai calci di rigore concessi e realizzati dall’Inter quest’anno parla chiaro: sono 7 i penalty assegnati ai nerazzurri e 7 le trasformazioni dagli undici metri. La storia si è ripetuta anche nella sfida contro l’Udinese di ieri sera, col rigore trasformato da Calhanoglu.

Nessuno ha avuto più calci di rigore in Serie A in questa stagione: al secondo posto il Napoli (6 assegnati e 4 realizzati) ed al terzo il Milan (4 assegnati e 4 realizzati). Il primato in assoluto di penalty concessi in una singola stagione appartiene ai rossoneri, i quali nella stagione 2020-2021 usufruirono di ben 20 tiri dal dischetto (quell’anno a vincere lo scudetto fu però l’Inter di Conte).