Inter Bodo Glimt 1-2: clamoroso a San Siro, l'ex Milan Hauge elimina i nerazzurri dalla Champions

7 secondi ago

Hauge

Inter Bodo Glimt 1-2: clamoroso tonfo dei nerazzurri di Chivu che escono dalla Champions League sotto i colpi dell’ex Milan Hauge

Il verdetto più amaro si materializza in una notte gelida per il popolo nerazzurro. Contro ogni pronostico, il Bodo Glimt espugna San Siro e certifica l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Le speranze di ribaltare il 3-1 dell’andata si infrangono contro il destino e contro un volto noto: è proprio l’ex rossonero Jens Petter Hauge a sbloccare il match, sfruttando un clamoroso errore di Akanji per depositare in rete lo 0-1.

I norvegesi raddoppiano addirittura al 75′ con Evjen, gelando definitivamente il Meazza. Nonostante la reazione d’orgoglio firmata da Bastoni tre minuti più tardi per l’1-2 finale, il muro giallo tiene fino al triplice fischio.

Per l’Inter di Chivu, da vice campione d’Europa in carica, l’uscita ai play-off rappresenta un fallimento sportivo senza precedenti, mentre il Bodo scrive una pagina epocale della sua storia nel tempio del calcio.

