Inter Atalanta 2-2: il Milan si gode una notte solo al comando

Il Milan ha vinto a la Spezia, l’Inter ha pareggiato in rimonta a San Siro contro l’Atalanta. I rossoneri si godono una notte soli in testa

Una notte al comado. Nel match che ha aperto la sesta giornata di campionato il Milan ha superato lo Spezia al Picco grazie ai gol di Daniel Maldini e a Brahim Diaz, che ha reso inutile la rete del momentaneo pareggio di Verde. Nel pomeriggio invece l’Inter frena in casa contro l’Atalanta, in un match in cui è successo di tutto: il gol del vantaggio di Lautaro Martinez, l’uno-due bergamasco con Malinovskyi e Toloi, il pareggio di Dzeko, il rigore sbagliato da Di Marco e il gol annulato a Piccoli dal Var.

Un pari che lascia tanto amaro in bocca ad entrambe le squadre ma che fa invece felice il Milan che, in attesa della partita del Napoli contro il Cagliari, allunga di due punti sui cugini neroazzurri e si gode una notte da solo al comando.