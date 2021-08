Gol Insigne in Napoli-Venezia: debutto importante per l’obiettivo del Milan

Lorenzo Insigne debutta nella nuova stagione di Serie A mettendo a segno la rete che sblocca Napoli-Venezia. Come è andata

Debutto da ricordare per Lorenzo Insigne nella gara del suo Napoli contro il Venezia, terminata con una vittoria dei partenopei per 2-0. Prima l’esterno italiano spreca un calcio di rigore sparandolo alto sulla destra, poi alla seconda occasione dagli 11 metri non sbaglia e sblocca la gara.

Inizia quindi nel migliore dei modi la stagione per l’obiettivo del Milan, che si sblocca e fa vincere i suoi alla prima di campionato.