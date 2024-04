Infortunio Thiaw, come sta il difensore? Cosa filtra da Milanello verso Milan Roma di giovedì: le ultimissime

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Malick Thiaw, che ha saltato l’ultima sfida di campionato contro il Lecce per una fascite plantare.

Da Milanello filtrerebbe ottimismo in merito al recupero del difensore rossonero in vista della sfida di giovedì contro la Roma, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League.