Infortunio Romagnoli: il difensore a rischio anche col Torino. Ultime sulle condizioni del centrale rossonero

Alessio Romagnoli non ha preso parte alla partita di ieri per un’infiammazione all’adduttore sinistro. Il difensore, ricorda Tuttosport, si era dovuto già fermare proprio per un problema muscolare all’adduttore sinistro in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso primo marzo ed era rientrato dieci dopo, in panchina, contro l’Empoli.

Da capire se potrà tornare a disposizione già domenica per la trasferta in casa del Torino, altrimenti Pioli avrà il solo Gabbia come unico ricambio per i difensori centrali.