Infortunio Rebic: ultime e tempi di recupero del croato al Milan

Infortunio Rebic: ultime e tempi di recupero per il croato del Milan attualmente alle prese con un’infiammazione all’anca

Il riacutizzarsi dell’infiammazione all’anca destra ha costretto Ante Rebic a saltare le ultime gare dei rossoneri sia in Europa League che in campionato. Tuttavia il lavoro svolto dall’attaccante croato a Milanello sembra far propendere all’ottimismo per dopo la sosta.

A prescindere dai tempi di recupero tuttavia Rebic salterà per squalifica la prossima sfida di campionato in programma il prossimo 3 aprile a San Siro contro la Sampdoria e, salvo non venga accettato il ricorso del Milan, tornerà sette giorni dopo a Parma.