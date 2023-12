Infortunio Musah: in dubbio anche il match con la Salernitana. Le condizioni del centrocampista rossonero in vista dei prossimi match

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Yunus Musah non sarà convocato contro il Monza e non è detto che possa recuperare per la sfida con la Salernitana.

Il centrocampista rossonero ha un affaticamento muscolare e per questo motivo, a scopo precauzionale. Inoltre, non prenderà parte alla partita di domani, ma l’obiettivo è quello di riaverlo per la sfida del 22 dicembre con la Salernitana.