Infortunio Messias: le ultime da Milanello sulle sue condizioni. Infortunatosi contro il Tottenham, c’è da valutare il suo ritorno

Il Milan deve fare i conti con soli 13 giocatori presenti al ritiro in questa sosta Nazionali; in più, deve valutare le condizioni di Messias.

Secondo quanto riportato dal report dell’allenamento, non è ancora presente in gruppo il giocatore rossonero, che potrebbe però recuperare per il Napoli.