Arrivano ulteriori aggiornamenti dalla Francia sull’infortunio di Maignan: piccolo problema al polpaccio per il francese

Come riportato dall’Equipe, Mike Maignan non scenderà in campo questa sera nella gara tra Francia e Gibilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Il portiere del Milan ha infatti accusato un piccolo problema muscolare al polpaccio.