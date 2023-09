Infortunio Loftus Cheek: Pioli costretto al cambio! Cosa è successo. Si ferma il centrocampista inglese e chiede il cambio

Pioli è costretto al cambio poco prima della mezz’ora di gioco in Milan Lazio.

Esce Ruben Loftus Cheek per un problema muscolare: solo questo si capta dal campo di San Siro. Al suo posto entra Yunus Musah. Mani sul volto per il centrocampista, che ha scagliato la maglietta nei spogliatoio, secondo quanto riporta Dazn.

Come riportato da Tommaso Turci, bordocampista a San Siro per Dazn, per l’inglese si tratta di un fastidio al pube.