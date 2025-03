Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese fissa il rientro! Recupero ultimato, ci sarà contro di loro

Condividi via email

Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese è finalmente pronto al rientro: sarà a disposizione di Conceicao col Como

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan il centrocampista Loftus-Cheek, fermo dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter dello scorso 6 gennaio, vede finalmente il rientro in campo.

L’ex Chelsea ha completato la fase di riatletizzazione e sarà a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida del prossimo 15 marzo contro il Como. Il centrocampista negli ultimi due mesi di stagione si gioca la conferma.