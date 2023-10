Infortunio Loftus-Cheek meno grave del previsto: quali partite salta

Infortunio Loftus-Cheek meno grave del previsto: quali partite salterà il centrocampista del Milan. Tutti gli aggiornamenti

Arrivano notizie rassicuranti per il Milan: l’infortunio di Loftus-Cheek sembra essere meno grave del previsto.

Il centrocampista del Milan dovrebbe saltare soltanto le partite contro il Borussia Dortmund in Champions League e Genoa in Serie A, per ritornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.