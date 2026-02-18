Infortunio Loftus-Cheek, le condizioni del centrocampista inglese, colonna portante della mediana per fisicità e inserimenti

Le ultime news sulle condizioni del centrocampista inglese, colonna portante della mediana per fisicità e inserimenti, indicano che il calciatore è stato colpito da un attacco di gastroenterite che ne condizionerà l’impiego dal primo minuto.

Il tecnico Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica del gruppo e la capacità di adattarsi alle emergenze, dovrà rinunciare alla spinta di Ruben Loftus-Cheek nell’undici titolare. La mezzala ex Chelsea, elemento fondamentale per gli equilibri tattici grazie alla sua progressione palla al piede, non sarà al meglio della condizione ma dovrebbe comunque accomodarsi in panchina per restare a disposizione della squadra in caso di necessità a gara in corso.

Senza il dinamismo del britannico in mezzo al campo, le responsabilità offensive ricadranno interamente sui due terminali avanzati scelti dal mister. Il reparto d’attacco sarà infatti guidato da Christopher Nkunku, duttile attaccante francese celebre per la sua straordinaria tecnica individuale e il fiuto del gol, che agirà in coppia con Rafael Leao. L’esterno portoghese, fuoriclasse della formazione rossonera grazie alle sue accelerazioni devastanti e al dribbling fulmineo, sarà l’incaricato principale di scardinare la retroguardia avversaria per sopperire alle assenze a centrocampo.

Secondo Pietro Balzano Prota, il quadro clinico del giocatore non desta particolare preoccupazione per il lungo periodo, ma impone cautela immediata. In attacco, la presenza contemporanea del francese e del portoghese garantisce a Massimiliano Allegri imprevedibilità e velocità, armi necessarie per sopperire alla mancanza di peso fisico a metà campo causata dal malessere dell’inglese.

