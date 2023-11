Infortunio Leao, il portoghese corre veloce: vuole rientrare per quella partita

Infortunio Leao, il portoghese corre veloce: vuole tornare a disposizione di Pioli in occasione di quella partita

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Rafael Leao, infortunatosi nell’ultimo match prima della sosta per le nazionali che il Milan ha pareggiato a Lecce.

Il portoghese ha come obiettivo quello di tornare in campo contro il Borussia Dortmund, in una sfida praticamente decisiva per il cammino europeo del Diavolo.