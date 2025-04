Infortunio Jovic, dialogo con Conceicao: gestione del serbo, c’è un solo obiettivo per il finale di stagione

Condividi via email

Infortunio Jovic, c’è il dialogo con Conceicao in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio: il serbo verrà gestito contro Genoa e Bologna in campionato

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan c’è un piano preciso per quanto riguarda la gestione delle condizioni di Luka Jovic:

PAROLE – «Jovic ha già iniziato le terapie del caso e sarà gestito nei prossimi incontri di campionato contro Genoa (5 maggio) e proprio Bologna a San Siro (11 maggio) in vista della finale di coppa. In ogni caso, nel giro di pochi giorni, l’ex Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina tornerà regolarmente in gruppo e disponibileV.