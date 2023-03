Infortunio Ibrahimovic: c’è per la trasferta di Napoli? Le ultime. L’attaccante svedese sta cercando di recuperare

Il Milan deve fare ancora una volta i conti con gli infortunati. Kalulu e Messias sicuramente non partiranno per la trasferta di Napoli in vista del match di domenica 2 aprile.

L’attaccante svedese sta cercando di smaltire un fastidio che non preoccupa in modo particolare: verrà valutato quotidianamente e all’ultimo si deciderà se aggregarlo alla squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.