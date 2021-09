Infortunio Ibrahimovic: calano le possibilità di vederlo con la Juventus

Infortunio Ibrahimovic: calano ancora le possibilità di vedere in campo lo svedese contro la Juventus. Le ultime

A ridosso dei 40 anni Zlatan Ibrahimovic ha ammesso di non essere Superman. Per questa ragione, il suo utilizzo contro la Juventus è in forte dubbio. Difficile che lo svedese possa giocare a Torino, con il ruolo di centravanti del Milan conteso da Ante Rebic e Olivier Giroud, con il secondo in pole position.

Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che spiega come questa per l’attaccante classe ’81 sia l’inizio di una nuova fase: «dottor Zlatan suggerisce cautela e mister Ibra vorrebbe giocarle tutte, questa volta prevarrà la saggezza» si legge sulla Rosea, con un chiaro riferimento al racconto di Robert Louis Stevenson.