Infortunio Ibra, il ct della Svezia: «Siamo molto dispiaciuti, mancheranno le sue qualità uniche»

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic ai prossimi Europei causa infortunio. Queste le sue dichiarazioni:

«Era dispiaciuto, molto dispiaciuto per come è finita. Dispiaciuto come lo ero anche io. Eravamo due persone dispiaciute, molto tristi, che si parlavano. L’ultimo raduno a marzo con Zlatan era stato molto positivo sotto tutti i punti di vista. E ho pensato che potessimo aggiungere le sue qualità uniche. Perciò ero molto dispiaciuto e lo era anche lui».