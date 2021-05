Zlatan Ibrahimovic pubblica un post su Instagram che lo ritrae in piena forma sulla cyclette. Si prova il recupero lampo? – VIDEO

«Provate a fermarmi» con queste parole Ibrahimovic esalta i tifosi del Milan in vista della trasferta decisiva in casa dell’Atalanta. Il centravanti svedese è infatti tornato ad allenarsi individualmente a Milanello ma difficilmente sarà in grado di poter scendere in campo con la Dea.

Resta tuttavia importante la sua presenza al fianco dei compagni anche in questi giorni di avvicinamento all’ultima giornata che sancirà la presenza del Milan alla prossima Champions League.