Infortunio Handanovic, il portiere costretto a saltare il match tra Inter e Bologna: ecco il motivo della sua assenza

Esordio in campionato per Radu, che dopo il match giocato in Coppa Italia contro l’Empoli torna in campo dal primo minuto a causa dell’assenza di Handanovic.

Come riporta Sky Sport, il capitano dell’Inter ha dovuto dare forfait con il Bologna per una contrattura all’obliquo esterno dell’addome.