Connect with us

News

Infortunio Gabbia, ci sarà contro la Cremonese? Ecco le ultime sul difensore rossonero

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Gabbia

Infortunio Gabbia, il difensore rossonero sarà a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese? Ecco le ultime

Il Milan è tornato al lavoro a Milanello con un obiettivo chiaro: dimenticare immediatamente la sconfitta contro il Parma e ripartire nel prossimo turno di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri farà visita alla Cremonese domenica prossima, in una sfida che richiede la massima concentrazione per non perdere ulteriore terreno in classifica. In questo contesto, l’attenzione dello staff medico è rivolta soprattutto a Matteo Gabbia, fermatosi durante il riscaldamento dell’ultima gara.

Il centrale rossonero aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia destra, facendo temere uno stop prolungato che avrebbe complicato i piani difensivi di Allegri. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno dato esito negativo, escludendo fortunatamente lesioni muscolo-tendinee. Una notizia che ridona ottimismo all’ambiente milanista in vista della preparazione settimanale.

Infortunio Gabbia, il difensore verso la panchina o il campo?

Nonostante il pericolo scampato, le condizioni del difensore verranno valutate giorno dopo giorno. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero e l’obiettivo concreto è quello di figurare nell’elenco dei convocati per la trasferta in terra grigiorossa. La sua presenza sarebbe fondamentale per dare alternative a una retroguardia che ha mostrato qualche crepa nell’ultima uscita stagionale.

Il tecnico livornese spera di avere Gabbia regolarmente a disposizione, anche se non è escluso che si opti per la prudenza onde evitare ricadute più serie. «Il centrale rossonero punta ad essere regolarmente a disposizione del tecnico livornese» riferiscono i quotidiani sportivi, sottolineando la voglia del calciatore di dare il suo contributo immediato. La decisione finale spetterà ad Allegri solo dopo l’ultima seduta di rifinitura a Milanello.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Kean Kean
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Si punta a un nuovo attaccante. Sul taccuino il nome di Kean ma non solo…

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×