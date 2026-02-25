Infortunio Gabbia, ci sarà contro la Cremonese? Ecco le ultime sul difensore rossonero

Infortunio Gabbia, il difensore rossonero sarà a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese? Ecco le ultime

Il Milan è tornato al lavoro a Milanello con un obiettivo chiaro: dimenticare immediatamente la sconfitta contro il Parma e ripartire nel prossimo turno di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri farà visita alla Cremonese domenica prossima, in una sfida che richiede la massima concentrazione per non perdere ulteriore terreno in classifica. In questo contesto, l’attenzione dello staff medico è rivolta soprattutto a Matteo Gabbia, fermatosi durante il riscaldamento dell’ultima gara.

Il centrale rossonero aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia destra, facendo temere uno stop prolungato che avrebbe complicato i piani difensivi di Allegri. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno dato esito negativo, escludendo fortunatamente lesioni muscolo-tendinee. Una notizia che ridona ottimismo all’ambiente milanista in vista della preparazione settimanale.

Infortunio Gabbia, il difensore verso la panchina o il campo?

Nonostante il pericolo scampato, le condizioni del difensore verranno valutate giorno dopo giorno. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero e l’obiettivo concreto è quello di figurare nell’elenco dei convocati per la trasferta in terra grigiorossa. La sua presenza sarebbe fondamentale per dare alternative a una retroguardia che ha mostrato qualche crepa nell’ultima uscita stagionale.

Il tecnico livornese spera di avere Gabbia regolarmente a disposizione, anche se non è escluso che si opti per la prudenza onde evitare ricadute più serie. «Il centrale rossonero punta ad essere regolarmente a disposizione del tecnico livornese» riferiscono i quotidiani sportivi, sottolineando la voglia del calciatore di dare il suo contributo immediato. La decisione finale spetterà ad Allegri solo dopo l’ultima seduta di rifinitura a Milanello.