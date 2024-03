Infortunio Gabbia: le condizioni del difensore verso Slavia Praga Milan – VIDEO

Infortunio Gabbia: le condizioni del difensore verso Slavia Praga Milan, gara valevole per gli ottavi di Europa League

(Daniele Grassini inviato a Milanello) – Giornata di vigilia in casa Milan: domani gli uomini di Pioli saranno ospiti dello Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Allenamento in corso a Milanello alla vigilia di #SLPACM, c'è anche #Gabbia dopo un iniziale lavoro a parte. Manca #Florenzi perché squalificato 🔴⚫ pic.twitter.com/JridPEO13h — Milan News 24 (@Milannews24_com) March 13, 2024

Nella rifinitura di oggi a Milanello c’era grande curiosità attorno a Matteo Gabbia. Come raccolto da Milannews24, il difensore rossonero (rimasto in panchina contro l’Empoli per un leggero affaticamento) ha iniziato la seduta con un lavoro personalizzato, per poi aggregarsi col gruppo.

L’ALLENAMENTO DEI ROSSONERI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA-MILAN