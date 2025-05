Infortunio Fofana, accordo con Conceicao: questo il piano in vista della doppia sfida contro il Bologna

Infortunio Fofana, c’è l’accordo con Conceicao: il centrocampista francese salterà la sfida di venerdì col Bologna e ci sarà in Coppa Italia

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha subito una botta alla caviglia durante la gara contro il Genoa e ha lasciato il campo al 30° minuto del primo tempo. Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, ha dichiarato che Fofana non desta preoccupazioni per la finale di Coppa Italia del 15 maggio contro il Bologna.

Tuttavia, per non correre rischi, Fofana non verrà schierato nella gara di campionato contro il Bologna di venerdì sera. L’obiettivo del Milan per questo finale di stagione è vincere la Coppa Italia, e Fofana sarà pronto per la finale se le sue condizioni lo permetteranno. Sergio Conceiçao ha già stilato un piano preciso per la gestione di Fofana, priorizzando la sua salute e il successo della squadra nella Coppa Italia.