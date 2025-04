Condividi via email

Infortunio De Ketelaere, si ferma l’ex calciatore del Milan: le sue condizioni. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Brutte notizie per l’Atalanta in vista della gara contro il Bologna di domenica: si è fermato l’ex Milan De Ketelaere. Per l’attaccante nerazzurro è stata riscontrata una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo (coscia sinistra).

Gasperini, dunque, non avrà a disposizione il suo fantasista belga per un numero indeterminato di partite. Brutta perdita, dunque, anche in ottica qualificazione alla prossima Champions League.