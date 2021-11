Infortunio Calabria: le soluzioni di Pioli per sostituirlo

L’esito dei controlli per Calabria dopo l’infortunio hanno confermato lo stiramento al polpaccio, ecco come Pioli lo può sostituire

Davide Calabria resterà ai box non solo contro la Fiorentina ma anche con l’Atletico Madrid e si punta ad averlo per la gara del 28 novembre contro il Sassuolo almeno in panchina. Nel frattempo Pioli pensa a come sostiturirlo a partire dalla gara contro la viola.

Il sostituto naturale sembra essere Pierre Kalulu, che già contro Venezia e Spezia è stato impiegato da Pioli come terzino destro. A questa opzione ne va aggiunta poi un’altra: il tecnico rossonero potrebbe infatti impiegare in quel ruolo anche Alessandro Florenzi, che è tornato a disposizione nel derby dopo l’operazione al ginocchio e che ha sfruttato questa sosta per le nazionali per allenarsi a Milanello e avvicinarsi alla forma migliore.