Infortunio Calabria: le condizioni del terzino in vista dell’Hellas. Il punto

Davide Calabria, rientrato a Milanello in anticipo dal ritiro della Nazionale, verrà valutato nelle prossime ore. Ecco la situazione

Il Milan è in apprensione per Davide Calabria. Il terzino ha accusato un risentimento muscolare nel ritiro con la Nazionale e questo lo ha costretto tornare in anticipo alla base di Milanello. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Calabria verrà valutato ulteriormente nelle prossime ore, ovviamente la sua presenza contro l’Hellas Verona è in forte dubbio.

In caso di forfait, Pioli sta già pensando alle alternative, anche se quella più gettonata sarebbe la titolarità di Pierre Kalulu, che non ha certo sfigurato nei momenti in cui è stato chiamato in causa.