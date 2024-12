Infortunio Bennacer, l’aggiornamento da Milanello spiazza tutti: non se lo aspettava nessuno!

Infortunio Bennacer, l’algerino è apparso in grandissima forma a Milanello: la clamorosa rivelazione di Carlo Pellegatti

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così della situazione infortuni in casa Milan in vista della sfida contro la Roma:

PAROLE – «Il giocatore che ha già sorpreso in allenamento è Bennacer. Un Bennacer, avrei detto in telecronaca, con il pelo lucido come un cavallo dello sceicco Al Maktoum prima di una corsa in Dubai, a Meydan. Avrà, mi dicono, perso 10 kg, tirato a lucido, magro, voglioso».