Infortunio Bennacer, oggi giornata decisiva: in panchina col Frosinone? Ultime

Infortunio Bennacer, oggi giornata decisiva per capire se l’algerino sarà convocato per la sfida col Frosinone: filtra ottimismo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi sarà la giornata decisiva per capire se Ismael Bennacer verrà convocato per la sfida di domani sera tra Milan e Frosinone.

Sul centrocampista algerino filtrano sensazioni positive: se la rifinitura procederà senza intoppi la panchina contro la squadra di Di Francesco sarà praticamente certa.