Infortunio Bennacer: le ULTIME sulle condizioni del centrocampista del Milan e la decisone dell’Algeria

Il Milan è in ansia per le condizioni di Bennacer, out per infortunio con l’Algeria. Le ultime sul centrocampista

Non arrivano buone notizie dalla Costa d’Avorio sul fronte Ismael Bennacer.

Il centrocampista del Milan, che si è fermato venerdì scorso per un problema agli adduttori, come riportato da Calciomercato.com ieri non ha partecipato all’allenamento di rifinitura della sfida contro la Mauritania, in programma questa sera e decisiva per la qualificazione. Per Bennacer si tratta della seconda sfida saltata dopo quella con il Burkina Faso.